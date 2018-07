Ponte Preta tenta aproveitar ressaca do Internacional para voltar a vencer A Ponte Preta quer aproveitar a "ressaca" do Internacional pela eliminação na Copa Libertadores para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Pressionado pela queda de rendimento, o time de Campinas recebe os gaúchos neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 15.ª rodada.