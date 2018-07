Ponte Preta tenta encerrar jejum em casa contra Santos

O time campineiro amarga uma série negativa atuando em casa. Já são cinco partidas sem vencer em seus domínios, com quatro derrotas e um empate - na sua última apresentação diante de sua torcida, no 0 a 0 com o Bahia. A última vitória aconteceu há mais de dois meses, no dia 18 de maio, quando o clube bateu o Penapolense por 4 a 2, pela final do Torneio do Interior.

A má fase diante da torcida se refletiu na tabela de classificação. Neste momento, a Ponte Preta ocupa apenas a penúltima colocação, com sete pontos, dentro da zona de rebaixamento. A posição incomoda o grupo, mas não é motivo de desespero. "Preocupa estar na zona de rebaixamento, mas ainda tem muito torneio pela frente", disse o meia peruano Ramirez.

Para sair da incômoda situação, a diretoria decidiu adotar algumas medidas para ver a casa cheia. Com a segunda pior média de público do Brasileirão - 4.122 pagantes por jogo -, a Ponte Preta fez promoção de ingressos, que vão custar até R$ 20 para quem vestir a camisa do clube - o preço normal será R$ 40. "Historicamente sempre foi difícil jogar aqui e preciso ter este fator a nosso favor", ressaltou o técnico Paulo César Carpegiani.

Dentro de campo, o treinador aproveitou o adiamento do jogo contra o Atlético Mineiro, por conta da final da Copa Libertadores, para corrigir os erros. Foram duas semanas exclusivas para treinamento, até porque os titulares foram poupados na derrota para o Nacional-AM por 1 a 0, pela Copa do Brasil.

Em relação ao time, o grande problema continua a ser o segundo volante. Magal começou o último treino ao lado de Baraka. No entanto, Carpegiani chegou a testar uma formação ofensiva com Ramirez na função e a entrada de Éverton Santos no ataque. Contratado para ser titular, o peruano Luís Advíncula ficará apenas no banco. Com isso, Artur segue a ser o dono da lateral direita.