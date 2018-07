Ponte Preta terá desfalque na zaga para pegar a Lusa A Ponte Preta já está definida para a despedida do Campeonato Brasileiro, que irá acontecer no domingo, contra a Portuguesa, às 17 horas, no Estádio do Canindé. Sem poder contar com o zagueiro Ferron por questão contratual, o técnico Guto Ferreira vai promover a entrada de Tiago Alves ao lado de Cléber.