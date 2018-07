Ponte Preta terá duas novidades contra líder Fluminense A Ponte Preta terá duas novidades para o duelo contra o líder Fluminense, neste domingo, no Rio de Janeiro, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais mudanças do técnico Guto Ferreira serão o volante Renê Júnior e o atacante Luan.