Ponte Preta terá Felipe Menezes no lugar de Ravanelli na quinta

Uma nova formação foi esboçada no treino desta terça-feira, com uma mudança: a entrada do meia Felipe Menezes no lugar de Ravanelli, de 18 anos, que oscilou demais nas oportunidades como titular. "É normal estes altos e baixos destes meninos. Precisamos ter paciência, porque são bons jogadores", argumentou Eduardo Baptista.

No ataque, Thiago Galhardo e Clayson foram testados pelas beiradas do campo, mas o time deve continuar com dois atacantes: Wellington Paulista, mais na esquerda, e Roger, no centro. Felipe Azevedo cai mais pelo lado direito. O setor defensivo deve ser mantido, com Fábio Ferreira no lugar de Douglas Grolli, que ainda sente uma lesão na panturrilha da perna direita.

RENOVAÇÃO - O atacante Leo Cereja, um dos destaques da base que tem atuado no time profissional nesta temporada, renovou contrato até 31 de dezembro de 2019. Até então, o compromisso do jogador com o clube ia até 2017. Ele tem 19 anos e não vinha sendo relacionado porque ainda não tinha ampliado seu vínculo.