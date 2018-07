Ponte Preta terá força máxima diante do São Paulo A Ponte Preta ainda tem chances matemáticas de ser rebaixada no Campeonato Brasileiro, mas pode eliminar qualquer risco se empatar com o São Paulo, no próximo domingo, às 17 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela penúltima rodada. E para isso, o técnico Guto Ferreira poderá contar com força máxima.