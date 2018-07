Ponte Preta terá Maycon no lugar de Galhardo contra o América-MG

"Nós temos um sistema que tem dado certo. E vamos mantê-lo. O Maycon saiu por motivo de contusão, diante do Corinthians, e depois para servir a seleção brasileira sub-20. Ele treinou e vai jogar", assegurou o técnico. Maycon, juntamente com Mateus Jesus, voltou da Inglaterra na segunda-feira à noite e foi liberado do compromisso com o Flamengo.

Sobre a ausência de Galhardo, ela foi sentida por todos do elenco por sua contusão. Ele sofreu uma forte entorse no tornozelo direito na derrota para o Flamengo, por 2 a 1, e voltou de Cariacica (ES) de muletas para evitar o toque do pé no chão. O jogador não escondeu a tristeza pela lesão e por deixar o time neste momento importante da competição. Ele deve ficar duas semanas afastado para tratamento.

Para Eduardo Baptista, a reação de Galhardo "é mais do coração do que da dor porque ele gostaria de permanecer como titular do time". Após o treino técnico-tático realizado cedo com portões fechados, os jogadores ganharam folga. Farão um recreativo sábado cedo e depois iniciarão a concentração.

A entrada de Maycon deve ser a única novidade no time para manter a sétima posição do Brasileiro. No momento a Ponte soma 34 pontos e tem mantido a regularidade. A diretoria confirmou que os ingressos vão ter preços populares: R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia.