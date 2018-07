Ponte Preta terá Thiago Cametá no dia 2 de janeiro

Em reunião com a diretoria do Remo, o jogador conseguiu rescindir o contrato, liberando 20% do passe ao time paraense e abrindo mão das dívidas e dos salários atrasados. Sem receber, Cametá não compareceu aos treinamentos realizados no início de dezembro, pois foi analisar a estrutura de um clube da Coreia do Sul.

No entanto, as conversas não foram para frente e ele aceitou a proposta oferecida pela Ponte Preta. O contrato terá duração de três anos.

A lateral direita é uma das posições mais carentes do atual elenco pontepretano, principalmente depois da saída de Wendel Santos, que retornou de empréstimo para o Palmeiras.

Outro jogador que é esperado no próximo dia 2 é o atacante Alemão, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guaratinguetá. A Ponte Preta fez um depósito para acertar a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, por isso o atacante é esperado junto ao restante do elenco. Assim como o meia peruano Ramírez, que será emprestado pelo Corinthians.

A Ponte Preta estreia no Paulistão de 2013 contra o Mogi Mirim, no dia 20 de janeiro, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.