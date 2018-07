Ponte Preta terá três desfalques contra o Sampaio Corrêa

De volta ao comando efetivo da Ponte Preta - não esteve no banco de reservas diante do Vasco por conta de uma arritmia cardíaca - o técnico Guto Ferreira quebra a cabeça para montar o time titular que enfrentará o Sampaio Corrêa neste sábado, às 16h20, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela Série B.

Além do lateral-direito Rodinei, suspenso com o terceiro cartão amarelo, o treinador também não poderá utilizar o volante Fernando Bob, vetado por conta de uma lesão muscular na panturrilha direita, e o meia Adrianinho, que segue com uma lesão no adutor da coxa.

Nos dois treinamentos realizados na terça e nesta quarta-feira, o técnico testou Daniel Borges como lateral-direito e Adílson Goiano na posição de primeiro volante. Como "homem de armação", Renato Cajá segue com a camisa 10.

O técnico pontepretano, entretanto, ainda não confirma o time. Como Adílson Goiano não tem a mesma qualidade de passe de Fernando Bob, é provável que ele deixe de atuar com dois jogadores mais centralizados na frente e coloque um atacante de ponta, que auxilie na busca da bola no meio-campo. Se isso acontecer, Thomás ou Roni devem entrar no lugar de Alexandro.

O jogo contra o Sampaio Corrêa é encarado pelos jogadores pontepretanos como mais uma decisão. Segundo o técnico Guto Ferreira, uma vitória deixa o time com acesso praticamente garantido e o pensamento passará a ser no título da Série B. Com a vitória do Joinville, por 1 a 0, sobre o Bragantino, na terça-feira, a Ponte Preta caiu para a segunda posição, com 61 pontos.