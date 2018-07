Ponte Preta terá volta de 4 jogadores para jogo contra o Atlético-PR A Ponte Preta terá quatro reforços para o jogo contra o Atlético-PR, domingo, pela 28ª rodada do Brasileirão. O técnico Doriva poderá contar com o retorno de Josimar, Renato Chaves, Gilson e Biro Biro para a partida na Arena da Baixada, em Curitiba. Outra mudança deverá ser a troca de Bady por Cristian no meio-campo.