Ponte Preta treina com Diego Oliveira na vaga do suspenso Biro Biro O técnico Felipe Moreira já esboçou o provável time titular da Ponte Preta que enfrentará o Avaí no próximo sábado, às 21 horas, em Florianópolis, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte é a nona colocada, com 51 pontos. Tem chances remotas de ir à Copa Libertadores.