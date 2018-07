Ponte Preta treina com mudanças para jogo contra o Palmeiras

Ambos treinaram nesta segunda-feira no centro de treinamento do clube junto com os titulares. Uma última movimentação está programada para terça-feira cedo, provavelmente apenas um rachão, e depois a delegação já embarca para São Paulo, onde ficará concentrado. Como interino, Moreira fez o óbvio ao colocar os reservas imediatos dos suspensos. A volta de Fernando Bob também era mais do que aguardada, afinal ele é titular e um dos destaques do time, tendo inclusive assinado um pré-contrato com o Corinthians.

Rodnei foi expulso e Ferron recebeu o terceiro amarelo no empate com o Corinthians, por 2 a 2, na última rodada, interrompendo a série de quatro vitórias consecutivas do time campineiro. Com 41 pontos, em nono lugar, o objetivo da Ponte é somar mais seis pontos e garantir sua permanência na Série A.

Se não houver nenhuma surpresa de última hora, a Ponte Preta vai pegar o Palmeiras com esta formação: Marcelo Lomba; Jeferson, Renato Chaves, Fábio Ferreira e Gilson; Fernando Bob, Elton e Cristian; Felipe Azevedo, Borges e Biro Biro.