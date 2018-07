Ponte Preta treina com novidades, mas perde zagueiro Tiago Alves por lesão Focada na reabilitação no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta treinou, nesta quarta-feira, com duas novidades. Perdeu, porém, o experiente zagueiro Tiago Alves, lesionado - mas ele vinha sendo reserva. A equipe de Campinas é a nona colocada, com 47 pontos. Está a três do Santos, primeiro time no G4 - a zona de classificação à Copa Libertadores.