Ponte Preta triunfa, confirma acesso e sonha com título

Um ano após ser rebaixada, a Ponte Preta está oficialmente de volta à elite nacional. Contando com a maioria dos quase oito mil torcedores presentes no estádio Nabi Abi Chedid, o time de Campinas superou o Bragantino por 2 a 0, neste sábado, em Bragança Paulista (SP), pela 34.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o acesso confirmado, a Ponte Preta foca as suas forças na disputa do inédito título da Série B. O time chegou aos 67 pontos, na liderança, e não pode mais ser alcançada por Atlético Goianiense e Avaí, que têm 53. De quebra, os pontepretanos ultrapassam o Joinville, com 66 pontos, concorrente pela taça da competição e seu adversário na próxima rodada, em Santa Catarina. Já o Bragantino segue com 39 pontos, beirando a zona de rebaixamento.

O ambiente proporcionado pela torcida da Ponte Preta, que era maioria em Bragança Paulista, fez os campineiros sentirem-se em casa. Mesmo com o domínio, o time visitante não conseguiu transformar suas chances em gols no primeiro tempo. Para piorar, na segunda etapa o Bragantino voltou melhor e pressionou o adversário.

A Ponte Preta só voltou a crescer em campo com as entradas do volante Juninho e do meia Roni nas vagas do volante Adilson Goiano e do atacante Alexandro, respectivamente, no decorrer do segundo tempo. Foi justamente Roni quem "cavou" o pênalti polêmico, que resultou no primeiro gol, aos 30 minutos. Na cobrança, aos 31, Alexandro bateu colocado e deslocou o goleiro Matheus.

O Bragantino sentiu o gol. Com a defesa escancarada, já que se lançou ao ataque, o time da casa poderia ter levado outros gols. O segundo, contudo, saiu apenas aos 42 minutos. Roni acertou um lindo chute de fora da área e mandou no ângulo direito de Matheus, que estava adiantado.

No próximo sábado, às 17h20, o Bragantino volta a campo para enfrentar o Santa Cruz, novamente no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já a Ponte Preta faz um duelo decisivo contra o Joinville, no mesmo dia, às 16h20, na Arena Joinville, em Joinville (SC).

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 x 2 PONTE PRETA

BRAGANTINO - Matheus; Robertinho, Tobi, Leonardo e Bruno Recife; Uchôa, Geandro, Sandro (Mago Cruz) e Luisinho (Caboré); Léo Jaime e Washington (Erick). Técnico: André Gaspar.

PONTE PRETA - Roberto; Rodinei, Tiago Alves, Gilvan e Bryan; Adilson Goiano (Juninho), Fernando Bob e Renato Cajá; Cafú, Alexandro (Raphael Silva) e Rafael Costa (Roni). Técnico: Alexandre Faganello (interino).

GOLS - Alexandro (pênalti), aos 31, e Roni, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robertinho, Tobi, Bruno Recife e Léo Jaime (Bragantino); Adilson Goiano (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP).

RENDA - R$ 136.075,00.

PÚBLICO - 7.905 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).