Ponte Preta usa desenho animado e videogame para anunciar Fernando Bob

A Ponte Preta recorreu ao bom humor para anunciar mais uma contratação nesta quinta-feira. A postagem de uma imagem do desenho O Fantástico Mundo de Bob acompanhada da mensagem "Ele está de volta ao mundo alvinegro" não deixou dúvidas nos torcedores: Fernando Bob é da Ponte Preta.

Depois, se restava alguma dúvida, o Twitter da Ponte Preta ainda fez mais uma brincadeira, compartilhando uma imagem de uma fita antiga de videogame, do jogo "Bobby is Going Home", em que o nome "Bobby" é trocado por "Bob".

Fernando Bob defendeu a Ponte Preta entre 2013 e 2015, sendo titular do time vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2013, maior feito da história do clube de Campinas. No fim de 2015, porém, ele foi negociado com o Internacional, onde vinha sendo mal aproveitado no início desta temporada - perdeu espaço para o jovem Charles.

A negociação por Bob é um dos trunfos do Internacional para convencer a Ponte Preta a vender William Pottker. Com três gols, o atacante é um dos artilheiros do Campeonato Paulista.