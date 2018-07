Ponte Preta vai à Bahia contra jejum e pelo Palmeiras Quis o destino que o futuro do técnico Gilson Kleina, hoje no Palmeiras, dependesse de seu ex-clube, a Ponte Preta. Quase dois meses após a saída do treinador, o time de Campinas tem em suas mãos a chance de oferecer sobrevida aos palmeirenses no Campeonato Brasileiro. Para isso, terá de quebrar uma sequência negativa como visitante contra o Bahia, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 36.ª rodada.