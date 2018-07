Ponte Preta vai ter Biro Biro, mas pode perder Fernando Bob

A grande expectativa da Ponte Preta era pela recuperação do meia-atacante Biro Biro, que voltava de uma entorse no tornozelo direito. Mas, de repente, a comissão técnica ganhou outro problema para enfrentar o Flamengo, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o volante Fernando Bob, poupado dos treinos nos últimos dois dias por sentir dores na panturrilha direita.

"Fui poupado, mas estou me sentindo bem. Vou ainda fazer alguns exames no sábado, mas acho que dá para ir para o jogo", garantiu o próprio volante, dando tranquilidade ao técnico Doriva, que vai fazer a sua estreia no lugar de Guto Ferreira.

Nestes dois dias de ausência, a vaga de Fernando Bob foi ocupada por Elson, formando a dupla de volantes ao lado de Josimar. O setor de meio de campo ainda vai ter Bady na sua primeira chance como titular. "Eu o conheço muito bem, inclusive já trabalhamos juntos no Atlético Paranaense. Ele arma bem, é rápido e encosta bem nos atacantes", atestou Doriva, mostrando estar motivado para a sua estreia no time campineiro.

A outra mudança já estava definida: a volta do lateral-esquerdo Gilson, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Figueirense. O volante Paulinho, que atuou improvisado, volta para o banco de reservas. Sem Fernando Bob, o time que formou o coletivo desta sexta-feira foi este: Marcelo Lomba; Rodney, Renato Chaves, Pablo e Gilson; Josimar, Elton e Bady; Felipe Azevedo, Borges e Biro Biro.

O time fará um rápido treino tático neste sábado, no gramado do estádio Moisés Lucarelli, com portões fechados. Até o final da tarde desta sexta-feira não havia se esgotado os 3.700 ingressos destinados à torcida do Flamengo. Os bilhetes serão vendidos até sábado ao meio dia por medida de segurança. Os preços são de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Para a torcida local, a única vantagem é para o sócio torcedor, do programa TC10, que pagará o valor integral, mas poderá apresentar um torcedor na portaria. A expectativa é para um público em torno de 10 mil torcedores no Moisés Lucarelli.