Ponte Preta vai ter improvisação no ataque para a partida contra o Atlético-MG

A principal novidade na Ponte preta para enfrentar o Atlético Mineiro, neste sábado, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser o meia Ravanelli, que vai atuar pelo lado esquerdo do ataque como um falso ponta. Ele vai ocupar a vaga de Clayson, que está suspenso com três cartões amarelos.

A improvisação foi a opção do técnico Eduardo Baptista para evitar uma mudança tática. Desta forma, ele mantém o esquema inicial 4-3-3 e que defende no 4-4-2, com o recuo dos atacantes pelas beiradas. No caso seria Felipe Menezes pelo lado direito e Ravanelli pelo lado esquerdo, com Roger centralizado.

Rhayner, machucado, e William Pottker, suspenso por ter sido expulso na derrota para o Atlético Paranaense, deixaram de ser opções. A alternativa seria a entrada de algum atacante, como o experiente Wellington Paulista e Zé Roberto. Esta fórmula poderá ser usada, em uma emergência, durante o jogo.

Ravanelli tem apenas 19 anos e estreou como profissional neste ano durante o Campeonato Paulista. Marcou um gol de falta diante do Red Bull Brasil e chamou a atenção como nova revelação do clube. Mas caiu de produção e foi pouco aproveitado por Eduardo Baptista no Brasileirão. Mas parece ter chegado a sua vez. Ele treinou como titular nos dois últimos treinamentos, inclusive no realizado nesta quinta-feira.

Também serão titulares Breno Lopes na lateral esquerda no lugar de Reinaldo, suspenso com três cartões amarelos, e o volante Wendel, que retorno ao meio de campo ao lado de João Vitor e Thiago Galhardo. Quem perde a posição é Maycon. O time vai fazer uma movimentação nesta sexta-feira pela manhã e iniciar o regime de concentração. Com 39 pontos, a Ponte Preta ocupa a nona posição.