Ponte Preta vai usar time misto contra o Coritiba pela Copa do Brasil

Os titulares seriam preservados para o duelo contra a Chapecoense, sábado à noite, em Campinas, pela quarta rodada do Brasileiro. Por enquanto, o time somou cinco pontos em três jogos. No domingo empatou fora com o misto do Cruzeiro, por 1 a 1, resultado considerado bom pelo técnico Guto Ferreira.

Na apresentação do elenco, nesta tarde, apenas os reservas e demais jogadores pouco usados no elenco foram trabalhar no campo. O técnico utilizou uma formação bem diferente, imaginando já testar alguns jogadores e dar ritmo de jogo para outros. A escalação titular foi esta: João Carlos; Jefferson, Renato Chaves, Diego Ivo e Gilson; Paulinho, Nathan, Vitor Xavier e Roni; Cesinha e Borges.