Ponte Preta vence Botafogo de virada e se reabilita de goleada no Paulista

A Ponte Preta não fez uma boa partida, mas conseguiu se reabilitar da goleada sofrida para o São Paulo, por 5 a 2, no último final de semana ao vencer nesta quarta-feira o Botafogo, por 2 a 1, de virada, no Estádio Santa Cruz, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O destaque ficou para o artilheiro William Pottker, autor de dois gols.

Com seis pontos, a Ponte Preta deixou a lanterna do Grupo D e agora aparece na terceira colocação, seguindo na briga por uma vaga nas quartas de final. Já o Botafogo estacionou nos três e amarga a última colocação do Grupo A.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Botafogo, que tinha mais posse de bola, enquanto a Ponte Preta abusava da ligação direta, sentindo falta de um meia de armação. O técnico Felipe Moreira escalou o time com dois volantes e quatro atacantes. De tanto insistir, o time da casa abriu o placar aos 26 minutos com Rafael Bastos em cobrança de falta. Depois, quase saiu o segundo em falha de Aranha. Na única oportunidade, a Ponte acertou a trave de Neneca num chute de Nino Paraíba.

A Ponte Preta seguia sem apresentar um bom futebol no segundo tempo, mas precisou de seis minutos para conseguir a virada. Aos 23 minutos, Clayson chutou e Neneca rebateu na cabeça de William Pottker. O goleiro fez outra defesa e a bola voltou no peito do camisa 9, entrando na sequência. Logo depois, Lins foi derrubado por Filipe dentro da área e o juiz marcou pênalti. Pottker apenas deslocou Neneca.

Com o placar praticamente definido, um susto. O lateral Samuel Santos, do Botafogo, se chocou de cabeça com Yago e caiu desacordado. Minutos depois, ele recuperou a consciência e ainda tentou retornar, mas foi encaminhado a um hospital. Por conta da saída da ambulância, a partida ficou parada cerca de 20 minutos.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela terceira rodada do Paulistão. O Botafogo enfrenta o São Bento, às 19h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, enquanto a Ponte Preta recebe, no mesmo horário, o Red Bull Brasil, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 PONTE PRETA

BOTAFOGO - Neneca; Samuel Santos, Filipe, Matheus Mancini (Fernando Medeiros) e Fernandinho; Marcão Silva, Bileu, Diego Pituca (Wesley) e Rafael Bastos; Francis e Isaac (Bernardo). Técnico: Moacir Júnior.

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Yago, Marllon e Artur; Jadson, Matheus Jesus (Naldo) e Lucca; Clayson (Erick Salles), Lins e Willian Pottker. Técnico: Felipe Moreira.

GOLS - Rafael Bastos, aos 26 minutos do primeiro tempo; William Pottker, aos 23 e aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Santos, Wesley, Bernardo, Bileu e Filipe (Botafogo); Marllon, Matheus Jesus, William Pottker, Erick Salles e Nino Paraíba (Ponte Preta)

CARTÃO VERMELHO - Wesley (Botafogo).

RENDA - R$ 81.700,00.

PÚBLICO - 5.372 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).