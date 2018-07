Ponte Preta vence Bragantino e faz as pazes com torcida

CAMPINAS - A Ponte Preta teve um desempenho impecável nos minutos finais e fez as pazes com a vitória e a sua torcida ao golear o Bragantino por 5 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Leandrão (duas vezes), Renato Cajá, Uendel e Rodrigo Pimpão marcaram para os campineiros, enquanto que Giancarlo descontou.

Com essa primeira vitória, a Ponte Preta chegou aos três pontos e subiu para as primeiras colocações, enquanto que o Bragantino segue sem pontuar e caiu para a lanterna. O time campineiro vencia por 2 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo, mas depois marcou três gols na sequência.

Pressionada pelo resultado negativo na estreia, a Ponte Preta começou em cima do Bragantino e não demorou muito para abrir o placar. Aos 11 minutos, Renato Cajá deu grande passe para Leandrão, que invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro. Sete minutos depois, Uendel foi derrubado por André Astorga e o árbitro assinalou pênalti. Renato Cajá bateu mal e Rafael defendeu. No entanto, o rebote caiu nos pés do meia, que completou para o gol aberto.

Atrás do marcador, o time de Bragança Paulista foi para o ataque e diminuiu aos 42 minutos. Giancarlo aproveitou cobrança de escanteio de Romarinho e cabeceou no canto de Lauro.

Mesmo em vantagem, a Ponte Preta voltou melhor do intervalo, mas aos poucos passou a dar espaço para o Bragantino, que começou a se soltar em campo e pressionou em busca do empate. Não conseguiu e, aos 43 minutos, Uendel recebeu grande passe de Enrico e bateu rasteiro, sem chances para Rafael, para fazer o terceiro gol dos campineiros.

Três minutos depois, o quarto gol. Leandrão dominou dentro da área e mostrou muita frieza para bater no canto esquerdo. O placar foi fechado aos 48 minutos e com um golaço pontepretano. Rodrigo Pimpão aproveitou cruzamento de Cicinho e cabeceou para boa defesa do goleiro adversário. No rebote, o atacante saltou e acertou um lindo voleio, estufando as redes.

A Ponte Preta volta a campo no próximo domingo contra o Mogi Mirim, às 19h30, no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim, pela terceira rodada do Paulistão. No sábado, o Bragantino enfrenta o XV de Piracicaba, também às 19h30, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.

PONTE PRETA 5 x 1 BRAGANTINO

PONTE PRETA - Lauro; Guilherme, Gian, Ferrón e Uendel; Xaves, João Paulo, Willian Magrão (Cicinho), Caio (Rodrigo Pimpão) e Renato Cajá (Enrico); Leandrão. Técnico: Gilson Kleina.

BRAGANTINO - Rafael; Junior Lopes, André Astorga e Luis Henrique; Victor Ferraz, Serginho (Maurício Saucedo), Diego Paulista (Éder), Wellington (Fernando Gabriel) e Léo Jaime; Romarinho e Giancarlo. Técnico: Marcelo Veiga.

Gols - Leandrão, aos 11, Renato Cajá, aos 18, e Giancarlo, aos 42 minutos do primeiro tempo; Uendel, aos 43, Leandrão, aos 46, e Rodrigo Pimpão, aos 48 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Gian e Lauro (Ponte Preta); Serginho, Luís Henrique e Júnior Lopes (Bragantino).

Árbitro - Robério Pereira Pires.

Renda - R$ 34.975,00.

Público - 3.245 pagantes.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).