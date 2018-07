Ponte ganha outra, cola no G-4 e deixa Coritiba na zona de degola

Com dois gols de Alexandro, um deles irregular, e outro de Biro Biro, a Ponte Preta conquistou uma importante vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba na manhã deste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Ponte chegou ao sétimo jogo sem perder, com seis vitórias e apenas um empate - contra o líder Corinthians - e assumiu, ao menos temporariamente, a quinta colocação, com 47 pontos, a um do G4. Para o Coritiba, a quarta derrota consecutiva, pesa muito, já que o time segue dentro da zona do rebaixamento, com 33 pontos.

Empurrada pela torcida, a Ponte Preta começou a partida pressionando o adversário e só não abriu o placar porque o goleiro Wilson estava inspirado. Ele praticou duas grandes intervenções nos primeiros dez minutos impedindo gols de Ricardo Chaves e Biro Biro.

Apesar do jogo cair de ritmo no decorrer do primeiro tempo, a Ponte seguiu melhor e explorava as jogadas pelas laterais com Rodinei na direita e Gilson na esquerda. Mas os atacantes do time da casa desperdiçavam chances preciosas de balançar as redes.

Quem mudou o panorama do jogo foi o atacante Alexandro. Ele entrou no intervalo no lugar do experiente Borges e, com apenas quatro minutos em campo, deixou sua marca. Em um lance polêmico, Biro Biro cobrou falta e o atacante desviou com a mão. O árbitro Pablo dos Santos Alves demorou, mas confirmou o gol, gerando muita reclamação de jogadores e comissão técnica do Coritiba.

Melhor em campo, o time campineiro matou o jogo com mais um gol de Alexandro. Em contra-ataque veloz, Clayton avançou pela esquerda e rolou para o atacante. Livre dentro da área, ele só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol. Isso aos 40 minutos.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, Biro Biro ainda marcou um belo gol de fora da área, ampliando a vantagem para 3 a 0 e dando números finais à convincente vitória em Campinas.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 32.ª rodada do Brasileirão. Às 17 horas, o Coritiba recebe o São Paulo no Couto Pereira e às 19h30, é a vez da Ponte enfrentar o vice-líder Atlético-MG no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 3 X 0 CORITIBA

PONTE PRETA - Marcelo Lomba; Rodinei, Renato Chaves, Ferron e Gilson; Elton, Fernando Bob e Cristian (Clayson); Felipe Azevedo (Diego Oliveira), Borges (Alexandro) e Biro Biro. Técnico - Felipe Moreira.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva (Ivan), Rafael Marques, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Alan Santos (Raphael Lucas), Lúcio Flávio (Ruy) e Thiago Galhardo; Kleber e Henrique Almeida. Técnico - Ney Franco.

GOLS - Alexandro, aos 4 e aos 40, e Biro Biro, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

CARTÕES AMARELOS - Rodinei e Fernando Bob (Ponte Preta); Leandro Silva, Alan Santos e Ruy (Coritiba).

RENDA - R$ 91.050,00.

PÚBLICO - 6.585 presentes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).