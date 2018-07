Ponte Preta vence de virada o Penapolense em ritmo de amistoso no Paulistão

Com este resultado, a Ponte se isolou na vice-liderança do Grupo B, com 27 pontos. São oito pontos à frente do Osasco Audax, o terceiro colocado, e nove a menos que o líder Corinthians. O Penapolense segue com chances de classificação no Grupo D, já que ocupa a terceira posição, com 15 pontos, contra 17 pontos do vice XV de Piracicaba. O time de Penápolis também corre risco de rebaixamento, já que Linense e Portuguesa, os primeiros na zona da degola, têm 13 pontos.

Já classificada, a Ponte entrou em campo com seu time mais solto e conseguiu controlar o jogo. O Penapolense apostou em uma marcação forte e poucas saídas ao ataque. E foi em uma destas raras descidas que os visitantes abriram o placar. Após troca de passes na área, o atacante Crislan chutou e o goleiro João Carlos falhou.

Na segunda etapa, a Ponte voltou muito mais incisiva. Logo aos três minutos, chegou ao empate. O atacante Roni tabelou com o lateral Rodinei e bateu na saída do goleiro Samuel Pires.

A virada dos anfitriões aconteceu aos 33 minutos. Roni cruzou rasteiro, da esquerda, e o atacante Wellington mandou de esquerda para o gol.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 1 PENAPOLENSE

PONTE PRETA - João Carlos; Rodinei, Tiago Alves, Pablo e Jeferson (Wellington); Fernando Bob, Bruno Silva, Juninho e Renato Cajá (Adrianinho); Roni e Biro Biro (Thomás). Técnico: Guto Ferreira.

PENAPOLENSE - Samuel Pires; Washington, Léo Coelho, Luiz Gustavo e Ronaldo Mendes (Bruninho); Rodrigo Souza (Arnaldo), Gilmak, Fernando e Sérgio Mota (Rafael Costa); Crislan e Diego Rosa. Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Crislan, aos 26 minutos do primeiro tempo; Roni, aos 3, e Wellington, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Bob e Biro Biro (Ponte Preta); Léo Coelho e Ronaldo Mendes (Penapolense).

RENDA - R$ 39.586,00.

PÚBLICO - 2.578 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).