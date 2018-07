Ponte Preta vence fora e Goiás perde na Copa do Brasil

O time paulista desperdiçou uma grande chance de se garantir de forma antecipada, porque abriu a vantagem de 2 a 0, e perdeu outras oportunidades para ampliar o placar. Pelo regulamento, nas duas primeiras fases, a vitória do visitante por dois ou mais gols, elimina o confronto de volta. A Ponte marcou com Wanderson e Leandrinho, um em cada tempo. Rayllan diminuiu aos 33 minutos e depois disso o time maranhense cresceu e quase empatou.

Na volta, a Ponte joga pelo empate. Quem passar vai pegar o vencedor do confronto entre Fortaleza e Coritiba, que no primeiro jogo, quarta-feira, apresentou a vitória do time cearense, por 2 a 1, no Castelão, na capital do Ceará. Nem o técnico Guto Ferreira viajou com a delegação, uma vez que ficou em Campinas finalizando a preparação para a estreia no Brasileirão, contra o Grêmio, domingo, às 11 horas, em Porto Alegre.

Cansado pelas disputas finais do Campeonato Goiano, quando superou o Aparecidense, o Goiás se contentava com o empate sem gols diante do Independente, no estádio Navegantão, quando sofreu um gol. Joãozinho marcou de cabeça aos 43 minutos do segundo tempo. Na volta, o time goiano precisa vencer por dois gols de diferença para chegar à terceira fase e enfrentar o Ituano, já classificado após eliminar a Portuguesa.