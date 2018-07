Ponte ganha na Arena da Baixada e amplia jejum do Atlético-PR

A Ponte Preta conquistou uma importante vitória contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, na manhã deste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Biro Biro, o time paulista venceu por 2 a 1 e quebrou uma invencibilidade de sete jogos dos paranaenses em seu estádio. De quebra, emplacou sua quarta vitória consecutiva, após passar por Santos, Goiás e Fluminense.

Com o resultado, o time campineiro chegou aos 40 pontos, ocupando a nona colocação na tabela e ultrapassando o próprio Atlético, que fica em 10º, estacionado nos 38 pontos. O sonho do G-4 ainda é possível, mas está longe. A equipe paranaense não vence há seis jogos no Brasileirão.

O time da casa começou melhor e buscava uma pressão nos minutos iniciais com bolas alçadas para a área, mas a defesa pontepretana estava bem postada e segurou o ímpeto adversário. Na primeira boa descida campineira, aos 16 minutos, em jogada que começou com a participação de Borges, Cristian foi travado e Biro Biro pegou a sobra para abrir o placar. Ele bateu de primeira e forte.

Depois do gol, o Atlético seguiu pressionando e criou boas chances de empatar. De tanto persistir, Bruno Mota, aos 27 minutos aproveitou ajeitada de Marcos Guilherme, de cabeça, e encheu o pé para deixar tudo igual.

Atacante mais lúcido da Ponte Preta, Biro Biro seguiu dando trabalho para a defesa adversária e, aos 18 minutos da etapa final, deixou sua marca novamente, dessa vez com um golaço. Ele dominou pela esquerda se livrou da marcação atleticana em diagonal, passando entre quatro adversários. Daí saiu o chute, que desviou na defesa superou Weverton.

No final, o Atlético buscou o empate, mas eram os visitantes quem chegavam com mais perigo, explorando a velocidade de seus atacantes nos contragolpes. Borges teve uma chance clara de matar a partida, mas mesmo com o gol vazio, chutou por cima a chance de marcar o terceiro gol da Ponte e o resultado terminou mesmo no 2 a 1 para o time de Campinas.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a 29ª rodada. No sábado, o Atlético vai a Morumbi para enfrentar o São Paulo, às 21 horas, e no domingo é a vez da Ponte receber o Corinthians no Moisés Lucarelli, às 16 horas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 x 2 PONTE PRETA

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo, Vilches, Kadu e Sidcley; Otávio, Hernani (Roberto), Bruno Mota e Marcos Guilherme (Giovanni); Ewandro (Ytalo) e Crysan. Técnico: Milton Mendes.

PONTE PRETA - Marcelo Lomba; Rodinei, Renato Chaves, Ferron e Gilson; Fernando Bob, Elton, Felipe Azevedo (Diego Oliveira), Cristian (Alexandro) e Biro Biro (Clayson); Borges. Técnico: Doriva.

GOLS - Biro Biro, aos 16, e Bruno Mota, aos 29 minutos do primeiro tempo. Biro Biro, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo e Hernani (Atlético-PR); Fernando Bob, Felipe Azevedo, Diego Oliveira e Biro Biro (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (SC).

RENDA - R$ 84.472,81.

PÚBLICO - 12.629 pagantes (13.964 no total).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).