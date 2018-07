Ponte Preta vence o ABC e entra pela primeira vez no G-4

Demorou 23 rodadas, mas a Ponte Preta finalmente entrou no G-4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira. Aproveitando a fragilidade do adversário, o time campineiro mostrou porque é um dos visitantes mais ingratos e venceu o ABC por 2 a 0, na Arena das Dunas, em Natal. Renato Cajá marcou, de pênalti, o seu primeiro gol desde seu retorno ao clube. Alexandro havia aberto o placar.

Em 12 jogos fora de casa, a Ponte Preta conquistou cinco vitórias e três empates, além de quatro derrotas. Esse aproveitamento, junto com os tropeços de Ceará e Vasco, colocou o time campineiro na terceira posição, com 40 pontos. Por outro lado, o ABC estacionou nos 29, sendo o 13.º colocado.

O primeiro tempo foi bastante fraco tecnicamente, com os dois times desperdiçando muitos passes e criando poucos lances. Cada time teve uma chance. Depois disso, a partida caiu de rendimento até o time campineiro "achar" um gol aos 44 minutos. Juninho cruzou na cabeça de Alexandro, que desviou no ângulo. Diego Jussani ainda teve chance para empatar, mas Roberto fez grande defesa.

A Ponte Preta ampliou o placar logo aos 6 minutos do segundo tempo. Alexandro foi calçado por Marlon na hora da finalização e o árbitro assinalou pênalti. Renato Cajá cobrou muito bem e apenas "tirou" do goleiro Camilo.

Desesperado, o ABC se lançou ao ataque e deu espaço para alguns contra-ataques. Renato Cajá, de fora da área, acertou o travessão e quase marcou. Depois foi a vez de João Henrique balançar a trave de Roberto, não conseguindo fazer o gol de honra dos donos da casa.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 24.ª rodada. O ABC vai até São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 16h10, no estádio Castelão. No mesmo horário, mas em Campinas, a Ponte Preta recebe o Oeste, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 x 2 PONTE PRETA

ABC - Gilvan (Camilo); Madson, Diego Jussani, Marlon e Samuel; Fábio Bahia, Daniel Amora, Somália (João Henrique) e Rogerinho; Dênis Marques (Rodrigo Silva) e João Paulo. Técnico: Zé Teodoro.

PONTE PRETA - Roberto; Juninho, Tiago Alves, Gilvan e Bryan (João Paulo); Adilson Goiano (Rodinei), Fernando Bob e Renato Cajá; Thomás (Roni), Cafú e Alexandro. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Alexandro, aos 44 minutos do primeiro tempo; Renato Cajá (pênalti), aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marlon, João Paulo e Rogerinho (ABC); Adilson Goiano, Alexandro e João Paulo (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

RENDA - R$ 23.964,00.

PÚBLICO - 1.074 pagantes.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).