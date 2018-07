Ponte Preta vence o Atlético-PR e encosta no G4 do Brasileirão A Ponte Preta aproveitou muito bem a sequência de jogos no Estádio Moisés Lucarelli para encostar no grupo que briga por uma vaga na Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, o time campineiro chegou à segunda vitória seguida ao vencer o Atlético-PR, por 3 a 2, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.