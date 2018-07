Ponte Preta vence o Boa Esporte e fica perto do G4 da Série B

CAMPINAS - Foi no sufoco, mas a Ponte Preta venceu o Boa Esporte por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória obtida, a equipe chegou aos 16 pontos, assumiu a quinta colocação e ficou mais próxima do G4 da tabela de classificação. O atacante Cafu foi o autor do único gol da partida.

Essa foi a segunda vitória da equipe campineira, que, na rodada anterior, havia vencido o Paraná por 2 a 1, em Curitiba. Por outro lado, o Boa estacionou nos oito pontos e continua na zona de rebaixamento, na 18.ª colocação.

O primeiro tempo da partida foi totalmente dominado pela Ponte Preta, já que o visitante se preocupava apenas com a marcação, tanto que atuava com três homens de características defensivas no meio de campo. Depois de perder chances em finalizações de Edno e Juninho, o time campineiro finalmente abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Daniel Borges arriscou de longe, a bola tocou no travessão e Cafu ficou com o rebote. O atacante dominou e estudou as redes de Leandro.

A Ponte ainda teve um pênalti não marcado aos 44 minutos. Daniel Borges finalizou e a bola tocou no braço de Thiago Carvalho, mas o árbitro mandou o lance seguir.

Na frente do placar, a Ponte Preta apenas administrou a posse de bola no segundo tempo. O Boa bem que tentou esboçar uma pressão depois dos 25 minutos, mas não conseguiu escapar da forte marcação adversária, tanto que Roberto não fez nenhuma grande defesa. Na base do contra-ataque, o time campineiro quase ampliou duas vezes com Rodolfo.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela décima rodada. A Ponte Preta vai até Recife enfrentar o Santa Cruz, às 19h30, no Estádio dos Aflitos, enquanto o Boa recebe o Vasco, às 21h50, no Dilzon Mello, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 BOA ESPORTE

PONTE PRETA - Roberto; Daniel Borges, César, Gilvan e Bryan; Juninho, Elton e Adrianinho (Léo Cittadini); Cafu, Edno (Vinicius) e Alexandro (Rodolfo). Técnico - Dado Cavalcanti.

BOA ESPORTE - Leandro; Maranhão, Thiago Carvalho, Luiz e Piauí; Moisés Ribeiro (João Paulo), Betinho, Vinicius Hess e Malaquias (Pedrinho); Diego (Michel) e Fábio Júnior. Técnico - Nedo Xavier.

GOLS - Cafu, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Léo Cittadini (Ponte Preta); Thiago Carvalho e Moisés Ribeiro (Boa).

RENDA - R$ 34.333,00.

PÚBLICO - 4.132 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).