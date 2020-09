Ponte Preta vence o Confiança de virada e fica em terceiro lugar na Série B

A Ponte Preta se manteve na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao ganhar do Confiança de virada por 2 a 1, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pelo jogo de encerramento da 11.ª rodada. O time alvinegro chegou ao quarto jogo sem derrota.

Com o resultado, a Ponte Preta terminou a rodada na terceira colocação com 21 pontos, contra 22 do Cuiabá e 21 do Paraná. O Confiança, por outro lado, continua sem vencer fora de casa. Agora tem 11 pontos, na 13.ª posição.

Com uma série de desfalques por covid-19 e por lesão, o Confiança fez um primeiro tempo cauteloso. O time sergipano marcou com 10 jogadores atrás da linha do meio de campo, com a clara intenção de anular os espaços da Ponte Preta, e deu certo.

O time campineiro teve extrema dificuldade de criação. E praticamente todo o lance teve a participação de João Paulo, que confirmou a permanência no clube após recusar propostas de times da Série A.

Os lances perigosos foram poucos. João Paulo arriscou de longe e obrigou o goleiro Rafael Santos a fazer grande defesa. Neto Moura e Ernandes também chegaram com perigo, mas pecaram na finalização. Pelo lado do Confiança, o time não conseguiu encaixar um contra-ataque sequer e não ameaçou o gol defendido por Ivan.

No segundo tempo, o panorama mudou. Na primeira chegada ao ataque na partida, o clube sergipano chegou ao gol. Aos cinco minutos, Marcelinho foi acionado em velocidade e cruzou para Ítalo. O meia apareceu como elemento surpresa para pegar de primeira e mandar no fundo das redes.

O gol só aumentou a confiança do time sergipano, que ficou muito próximo do segundo. Em uma jogada com ao menos três erros de finalização, Bruno Paraíba perdeu grande oportunidade, dentro da pequena área, de marcar. O castigo, então, veio aos 20 minutos. Apodi recebeu de João Paulo pela direita, avançou e chutou cruzado. Luan tentou cortar, mas acabou jogando contra o próprio gol.

O empate incendiou o time da Ponte Preta, que cresceu, voltou a dominar a partida e saiu em busca da vitória. Aos 29 minutos, Bruno Rodrigues cobrou falta com perfeição e virou o marcador. A resposta aconteceu na mesma moeda, mas a batida de Tiago Luis ficou no travessão. No fim, o time campineiro ameaçou ainda mais, viu Rafael Santos brilhar e acabou confirmando mais três pontos na competição.

Na próxima rodada, o Confiança enfrenta o Brasil-RS nesta quarta-feira, às 16h30, no estádio Batistão, em Aracaju. No mesmo dia, às 19h15, a Ponte Preta visita o Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 x 1 CONFIANÇA

PONTE PRETA - Ivan; Apodi (Danrley), Wellington Carvalho, Luizão e Ernandes; Dawhan, Neto Moura, Luan Dias (Osman), João Paulo (Moisés) e Bruno Rodrigues (Vinícius Zanocelo); Matheus Peixoto. Técnico: João Brigatti.

CONFIANÇA - Rafael Santos; Thiago Ennes, Nirley, Luan (Tiago Luís) e Alyson (Iago); Amaral (Vinícius Santana), Rafael Vila, Everton e Ítalo; Marcelinho (Caíque Sá) e Bruno Paraíba (Leandro Kível). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Ítalo, aos 5, Luan (contra), aos 20, e Bruno Rodrigues, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ernandes, Neto Moura e João Paulo (Ponte Preta); Caíque Sá, Everton, Marcelinho, Rafael Vila e Vinícius Santana (Confiança).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).