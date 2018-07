Ponte Preta vence o Ituano e tem a melhor campanha do Interior

Com o resultado, o time campineiro chegou aos 18 pontos, em segundo lugar, cinco pontos à frente do Audax, terceiro colocado, com 13. O Corinthians lidera. Já o Ituano está na terceira colocação do Grupo A, com 13 pontos, além de perder uma série invicta de sete jogos. O segundo melhor time do interior é o Mogi Mirim, em segundo lugar no Grupo A, com 15 pontos.

O técnico Guto Ferreira apostou em uma Ponte Preta bastante ofensiva e acabou colhendo frutos por isso. Desde o início, foi com força ao ataque, sempre apostando na velocidade do atacante Biro Biro. De tanto insistir, a Ponte Preta abriu o placar aos 13 minutos. Em uma jogada bem trabalhada no lado esquerdo, a bola foi rolada para trás. O volante Josimar chegou de surpresa e soltou uma bomba de pé direito, sem chances para o goleiro Fábio.

O único lance de perigo do Ituano na primeira etapa aconteceu aos 28 minutos. O atacante Misael recebeu na entrada da área e tentou um chute forte. A bola tocou no zagueiro Pablo e saiu próxima da trave.

No retorno para o segundo tempo, esperava-se um Ituano buscando o gol de empate, mas qualquer tipo de reação do time de Tarcísio Pugliese terminou aos sete minutos. Em uma jogada infantil, o lateral-esquerdo Peri entrou com uma força desproporcional em Biro Biro, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com um jogador a mais, a Ponte Preta voltou a atacar e não fosse o goleiro Fábio, marcaria o segundo gol aos 24 minutos. O Ituano marcou um gol impedido aos 31 minutos. Em posição irregular, Leonardo completou a cobrança de falta de Cristian para dentro da baliza, mas o assistente já estava com a bandeira erguida.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, para a décima rodada. A Ponte Preta recebe o São Paulo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 16 horas. Enquanto isso, o Ituano joga às 18h30, contra o Osasco Audax, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 0 ITUANO

PONTE PRETA - João Carlos; Rodinei, Tiago Alves, Pablo e Jeferson; Fernando Bob, Josimar, Renato Cajá (Adrianinho) e Thomás (Wanderson); Biro Biro e Wellington Tanque (Dedé). Técnico - Guto Ferreira.

ITUANO - Fábio; Pacheco, Leonardo Luiz, Léo e Peri; Josa, Clayson, Cristian e Jackson Caucaia (Walfrido); Jheimy (Jonathan Lima) e Misael (Ronaldo). Técnico - Tarcísio Pugliese.

GOL - Josimar, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima.

CARTÕES AMARELOS - Jefferson e Rodinei (Ponte Preta); Jonathan Lima (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Peri (Ituano).

RENDA - R$ 35.427,00.

PÚBLICO - 2.681 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).