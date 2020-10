Ponte Preta supera o Náutico nos Aflitos e assume a vice-liderança da Série B

A Ponte Preta assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Náutico por 2 a 0, em partida realizada na noite desta segunda-feira, no estádio dos Aflitos, pela 16.ª rodada.

Com o resultado, a Ponte Preta ficou com 27 pontos, contra 32 do líder Cuiabá. O time campineiro, no entanto, ainda pode ser ultrapassado na tabela. O Náutico, por outro lado, chegou ao sexto jogo sem vitória e estacionou nos 15 pontos, flertando com a zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi de um time só. Com exceção a um lance de Moisés, rente à trave de Jefferson, a Ponte Preta apenas assistiu ao Náutico. Apesar de mostrar boa consistência defensiva, exibiu fragilidade nas laterais, principalmente por causa das subidas de Apodi e Guilherme Lazaroni, mas nada que pudesse fazer com que a equipe visitante saísse atrás do placar.

O Náutico, inclusive, não conseguiu ser efetivo. Kieza criou grande oportunidade, mas parou na defesa do goleiro Ivan. Jean Carlos e Jorge Henrique tentaram sem sucesso. A melhor oportunidade foi com Erick. Na entrada da pequena área, o atacante ficou com a sobra e jogou por cima do gol.

As chances perdidas custaram caro ao Náutico. No segundo tempo, a Ponte Preta voltou mais ligada e abriu o placar logo aos seis minutos. Matheus Peixoto avançou pela direita e cruzou na medida para João Paulo, que chegou testando firme para jogar a bola no fundo das redes, sem chance para Jefferson.

O gol elevou o ânimo da Ponte Preta, que continuou em cima do Náutico. Aos 22 minutos, Guilherme Lazaroni, de falta, lançou para Dawhan, que, de cabeça, ampliou. O lance provocou certa polêmica. O assistente Felipe Alan Costa de Oliveira não correu e chegou a debater sobre o gol com o árbitro Wanderson Alves de Sousa. Sem VAR, o juiz assumiu a responsabilidade e assinalou o meio de campo.

Em desvantagem, o time pernambucano precisou ir ao ataque para diminuir o prejuízo. Em cruzamento de Jean Carlos, Paiva desviou e Ivan fez um milagre. Na sobra, Dadá jogou para o gol, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem, que apitou impedimento no lance.

Com o Náutico todo no ataque, a Ponte Preta começou a criar chances e perdeu uma última oportunidade incrível. Yuri acionou o contra-ataque e ligou Moisés. O atacante tirou de Hereda, deixou Jefferson para trás, mas jogou pela linha de fundo. Mas nada que atrapalhasse a vitória.

Na próxima rodada, o Náutico visita o Oeste na terça-feira, às 19h15, na Arena Barueri. No mesmo dia e horário, a Ponte Preta recebe a Chapecoense no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 X 2 PONTE PRETA

NÁUTICO - Jefferson; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Wilian Simões (Kevyn); Rhaldney (Matheus Trindade), Jhonnatan (Paiva), Jorge Henrique (Dadá) e Jean Carlos; Erick (Thiago Fernandes) e Kieza. Técnico: Juninho Lola (auxiliar).

PONTE PRETA - Ivan; Apodi, Alisson, Luizão e Guilherme Lazaroni; Neto Moura, Dawhan e João Paulo (Camilo); Guilherme Pato (Bruno Reis), Matheus Peixoto (Yuri) e Moisés. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - João Paulo, aos seis, e Dawhan, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

CARTÕES AMARELOS - Camutanga, Paiva, Jean Carlos e Willian Simões (Náutico); Matheus Peixoto (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).