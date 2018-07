Ponte Preta vence Paraná e se isola na vice-liderança A Ponte Preta conquistou a sua reabilitação na Série B do Brasileiro. Após a derrota em casa para o Bragantino na última rodada, o time de Campinas ganhou do Paraná por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio Durival Britto, em Curitiba. E, com isso, ficou isolado na vice-liderança do campeonato.