Ponte Preta vence por 3 a 1 e deixa Náutico na lanterna

RECIFE - Na estreia do técnico Paulo César Carpegiani, a Ponte Preta conseguiu neste sábado uma importante vitória na retomada do Campeonato Brasileiro após a pausa para a disputa da Copa das Confederações. Na nova Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife), a equipe de Campinas derrotou o Náutico por 3 a 1 e deixou a lanterna da competição para os pernambucanos.

Agora com seis pontos, a Ponte Preta respira mais aliviada e sai até da zona de rebaixamento. Já o Náutico, que teve a estreia do técnico Zé Teodoro, permanece com quatro pontos e só deixará a última colocação ao final desta rodada, neste domingo, se o Atlético Mineiro for goleado pelo Criciúma, em Belo Horizonte.

Em campo, a Ponte Preta mostrou uma enorme superioridade mesmo jogando como visitante. Logo aos 10 minutos, saiu na frente com o zagueiro Diego Sacoman. Pouco antes do intervalo, aos 43, o artilheiro Willian marcou o segundo. Na segunda etapa, aos 10, o atacante Rildo ampliou a vantagem ponte-pretana, que foi diminuída para 3 a 1 com o belo gol de Caion, aos 27, em um chute de fora da área.

No próximo final de semana, pela sétima rodada, a Ponte Preta jogará no sábado, às 21 horas, contra o Bahia, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Náutico jogará no domingo, às 18h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 x 3 PONTE PRETA

NÁUTICO - Gideão; Maranhão, Luiz Eduardo, Willian Alves e Eltinho; Auremir, Rodrigo Soutto (Marcos Vinícius), Derley e Magrão (Caion); Rogério e Jonatas Belusso (Hugo). Técnico: Zé Teodoro.

PONTE PRETA - Roberto; Artur, Diego Sacoman, Ferron e Uendel; Baraka (Paulo Roberto), Magal, Ramírez (Éverton Santos) e Chiquinho; Rildo e Willian (Roger). Técnico: Paulo César Carpegiani.

GOLS - Diego Sacoman, aos 10, e Willian, aos 43 minutos do primeiro tempo; Rildo, aos 10, e Caion, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Ramirez (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (Fifa/PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).