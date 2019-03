Ponte Preta vence São Bento e mantém vivo o sonho de avançar no Paulistão

A Ponte Preta manteve o sonho vivo em buscar a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, no complemento da décima rodada, o time campineiro seguiu com esperanças ao vencer o São Bento, por 2 a 1, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Thalles e Nathan anotaram os gols alvinegros, enquanto Cafu descontou para a equipe azul.

O resultado manteve a Ponte Preta em terceiro lugar no Grupo A, com 16 pontos, cinco atrás do Red Bull Brasil, restando dois jogos para o final da primeira fase. O São Bento, por outro lado, é o lanterna da classificação geral, com apenas quatro pontos, correndo sérios riscos de rebaixamento à Série A2.

Com algumas novidades, como as entradas de Ygor, no gol, e Arnaldo na lateral, a Ponte Preta entrou em campo basicamente com a mesma estrutura dos últimos jogos e começou assustando o São Bento. Hugo Cabral arriscou de longe e exigiu boa defesa de Henal, logo aos sete minutos. O São Bento tentou responder em seguida com Alex Maranhão, mas enfrentou dificuldades na criação e viu a Ponte Preta trocar passes com liberdade no campo de ataque.

Aos 25 minutos, após boa triangulação pela direita, Gerson Magrão recebeu na entrada da área e finalizou firme, exigindo outra defesa de Henal. Aproveitando a superioridade, a Ponte Preta abriu o placar aos 39 minutos. Em jogada parecida, Matheus Vargas recebeu de frente do gol e carimbou a trave. No rebote, Thalles finalizou firme e não deu chances ao goleiro do São Bento.

Com a corda no pescoço, o time da casa voltou com uma alteração para o segundo tempo: Cafu na vaga de Mazola. Em seu primeiro toque na bola, o meio-campista empatou a partida, pegando sobra de cobrança de escanteio na linha da grande área. O gol animou o São Bento, que se lançou ao ataque, tentando aproveitar o momento.

A falta de criatividade e qualidade, no entanto, deixou o time sorocabano dependendo das bolas paradas para criar. Desta forma, o goleiro Ygor praticamente não foi ameaçado. Com dificuldades na saída de bola, a Ponte demorou para reagir, mas voltou a ficar na frente, aos 17 minutos, em belo gol de Nathan. Ele recebeu de Thalles, que fez bem o pivô, e bateu de longe, no cantinho de Henal.

A partir do gol, a Ponte teve mais espaço para jogar, usando a velocidade. Hugo Cabral, duas vezes, teve condições de concluir o lance, mas acabou errando e desperdiçando boas oportunidades. Nos minutos finais, o São Bento tentou ir para cima, mas voltou a usar as bolas altas e não teve forças para reagir.

A Ponte Preta volta a jogar pelo Paulistão contra o Guarani. O clássico campineiro, chamado de dérbi, está marcado para sábado, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time, no entanto, vive a expectativa pela remarcação do duelo contra a Aparecidense pela primeira fase da Copa do Brasil. A equipe alvinegra conseguiu a impugnação do resultado da partida no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uma suposta interferência externa para uma decisão capital da arbitragem no fim do confronto.

O São Bento encara o Red Bull Brasil, na próxima sexta-feira, às 18h45, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Se perder, vai estar matematicamente rebaixado.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 2 PONTE PRETA

SÃO BENTO - Henal; Edson Ratinho, Wesley Santos, Luizão e Mansur; Fábio Bahia, Alex Maranhão e Mazola (Cafu); Paulo Henrique (Pablo), Éder Luis e Alecsandro (Henan). Técnico: Silas.

PONTE PRETA - Ygor; Arnaldo (Tiago Real), Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan; Nathan, Gerson Magrão, Matheus Oliveira (Giovanni) e Matheus Vargas; Hugo Cabral (Matheus Alexandre) e Thalles. Técnico: Jorginho.

GOLS - Thalles, aos 39 minutos do primeiro tempo; Cafu, a 1, e Nathan, aos 17 do segundo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Henrique, Luizão e Alex Maranhão (São Bento); Nathan e Matheus Oliveira (Ponte Preta).

RENDA - R$ 45.200,00.

PÚBLICO - 2.965 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).