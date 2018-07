Ponte Preta vence São Bernardo e ultrapassa o Corinthians no Grupo B

A Ponte Preta é a nova líder do Grupo B do Campeonato Paulista. Beneficiado pelo empate do Corinthians com o Ituano, por 1 a 1, o time de Campinas assumiu a ponta após bater o São Bernardo por 2 a 0, na noite deste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli. A partida encerrou a sexta rodada.

A liderança da Ponte ainda é provisória, já que o Corinthians tem dois jogos a menos. O time de Campinas soma 11 pontos em seis partidas, enquanto o clube da Capital tem dez em quatro jogos. Na quarta-feira, a situação pode mudar com o duelo dos corintianos contra o Linense, em Lins, em jogo adiado da segunda rodada. O São Bernardo segue na lanterna do Grupo A, com sete pontos.

A partida demorou a engrenar. Depois de um primeiro tempo de pouca inspiração, a Ponte valeu-se da bola parada para abrir o caminho da vitória. O primeiro gol saiu aos 15 minutos. O meia Renato Cajá mandou a bola na área e o zagueiro Tiago Alves desviou de cabeça. O goleiro Daniel fez uma linda defesa, mas na sobra o atacante Biro Biro só mandou para o gol livre.

Depois do gol, o panorama do jogo mudou. O São Bernardo precisou sair mais para buscar o empate e o time de Campinas passou a encontrar espaços para matar o duelo, o que acabou acontecendo aos 31 minutos. O lateral Rodinei fez bela jogada pela direita e chutou no travessão. No rebote, o atacante Wellington Tanque emendou um voleio para marcar.

No próximo sábado, às 21 horas, a Ponte Preta volta a campo para fazer o duelo campineiro contra o Red Bull Brasil, no Estádio Moisés Lucarelli. O São Bernardo joga contra o Audax, na sexta-feira, às 19h30, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 2 x 0 SÃO BERNARDO

PONTE PRETA - Matheus; Rodinei, Tiago Alves, Pablo e Rodrigo Biro; Fernando Bob, Bruno Silva e Renato Cajá (Paulinho); Roni (Josimar), Biro Biro e Fábio Santos (Wellington). Técnico: Guto Ferreira.

SÃO BERNARDO - Daniel; Rafael Cruz, Luciano Castán, Diego Jussani e Vicente; Daniel Pereira (Vanger), Magal, Marino e Cañete; Jean Carlos (Magrão) e Lúcio Flávio (Henan). Técnico: Edson Boaro.

GOLS - Biro Biro, aos 15, e Wellington Tanque, aos 31 minutos segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Biro, Fernando Bob e Renato Cajá (Ponte Preta); Diego Jussani (São Bernardo).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA - R$ 64.977,00.

PÚBLICO - 4.556 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).