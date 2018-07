Ponte Preta vende 2,5 mil ingressos para a final

CAMPINAS - A torcida da Ponte Preta já garantiu a presença de, no mínimo, 2,5 mil torcedores na final da Copa Sul-Americana contra o Lanús-ARG, nesta quarta-feira, no Estádio La Fortaleza, na cidade de Lanús (Grande Buenos Aires). Os últimos 50 ingressos de um total de 2,5 mil colocados à venda nas bilheterias do Estádio Moisés Lucarelli se esgotaram na manhã desta segunda-feira.

A expectativa é de que os 4 mil bilhetes destinados aos torcedores brasileiros se esgotem, já que muitos estão viajando sem a entrada para comprá-la nas bilheterias. "Lá na Argentina há mais 1,5 mil à disposição, pelo preço de US$ 20,00", informou o diretor social do clube campineiro, Giovanni Dimarzio.

A grande procura para a final surpreendeu a diretoria da Ponte. Com os 2,5 mil ingressos vendidos, o clube já igualou a marca do Corinthians, que levou 2,5 mil torcedores a La Bombonera, na final da Copa Libertadores de 2012 contra o Boca Juniors.

Na última quarta-feira, Ponte Preta e Lanús fizeram o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana e empataram por 1 a 1. Como gol fora de casa não é critério de desempate na decisão, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.