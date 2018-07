Ponte Preta vende mais de 15 mil ingressos para final da Sul-Americana

CAMPINAS - A torcida da Ponte Preta promete invadir o Estádio do Pacaembu, na próxima quarta-feira, quando será realizado o primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana. Até o fim da tarde desta segunda-feira, pouco mais de 15 mil ingressos foram comprados pelos torcedores alvinegros para o duelo contra o Lanús, da Argentina.

A expectativa da diretoria é que mais de 30 mil pessoas compareçam ao Pacaembu, tanto que mais um setor - portão 21 -, no qual cabem aproximadamente 2.500 torcedores, foi aberto. O tobogã e o setor laranja foram os mais procurados e estão próximos de serem esgotados.

Além dos 15 mil ingressos já vendidos, a diretoria conta também com mais seis mil sócios-torcedores adimplentes. Ou seja, são mais de 20 mil pessoas garantidas no Pacaembu na próxima quarta-feira.

Devido a alta demanda, a diretoria precisou fazer uma mudança na distribuição dos sócios-torcedores: Camisa 10 Vip, Conselho ou Cadeira poderá sentar na laranja ou numerada descoberta, enquanto o Camisa 10 Arquibancada terá os setores laranja, verde e amarelo à disposição.

"Os torcedores estão fazendo todos os esforços possíveis para nos acompanhar, então nada mais justo de conquistarmos esse título. Vai ter muito torcedor da Ponte, então estaremos nos sentindo em casa. Queremos presentear essa torcida maravilhosa", comentou o lateral-direito Artur.

Assim como aconteceu em Mogi Mirim, quando mais de 12 mil pessoas estiveram no Estádio Romildo Gomes Ferreira, a Ponte Preta vai disponibilizar 100 ônibus de graça para os torcedores. As primeiras caravanas começam a sair às 14 horas de frente do Estádio Moisés Lucarelli. A Prefeitura de Campinas vem negociando com o Governo de São Paulo para liberar as entradas dos ônibus de linha na capital.

Nesta segunda-feira também ficou definido o número de ingressos para os ponte-pretanos na partida do dia 11 de dezembro, no Estádio La Fortaleza. Ao todo, serão quatro mil entradas - 2.500 vendidos em Campinas e 1.500 na Argentina. As vendas no Estádio Moisés Lucarelli começam às 8 horas desta sexta-feira, ao preço único de R$ 40,00.