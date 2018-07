Ponte Preta viaja a Orlando e mira projeto de internacionalização

O amistoso contra o Orlando City, time do meia Kaká, neste sábado, nos Estados Unidos (EUA), deve ser o primeiro de uma série de eventos que a Ponte Preta projeta para internacionalizar a sua marca. Há a expectativa de que em agosto o clube faça um amistoso com um time dos EUA, em Campinas, e formalize em breve um intercâmbio nas categorias de base com um clube espanhol.

Por enquanto, a diretoria alvinegra trata todos os assuntos com muita cautela e sigilo. O novo amistoso contra um time que disputa a Major League Soccer (MLS), a principal liga dos EUA, pode ser fechado nesta viagem ao Estado da Flórida, no sudeste americano. E o próprio Orlando City é um dos cotados para duelo comemorativo ao aniversário dos campineiros, em 11 de agosto, em Campinas.

As conversas sobre o intercâmbio com o futebol espanhol também devem virar prioridade da "Comissão de Internacionalização" da marca Ponte Preta, criada neste ano. Entre os clubes especulados, está o Atlético de Madrid. E há até previsão de disputa de um torneio amistoso na Espanha.