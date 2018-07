Ponte Preta viajará para Manaus sem Carpegiani O discurso da Ponte Preta é de que o time entrará em campo na Copa do Brasil para vencer. No entanto, nem mesmo o técnico Paulo César Carpegiani comandará o time reserva no duelo contra o Nacional-AM, nesta quarta-feira, às 21h30, em Manaus, no jogo de volta pela terceira fase. Em Campinas, a Ponte perdeu por 1 a 0. Quem ficará à beira do gramado será do auxiliar técnico Zé Sérgio.