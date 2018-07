Ponte Preta volta à Curitiba para buscar a 2ª vitória fora de casa no Brasileirão

A cidade de Curitiba é de boas lembranças para a Ponte Preta. Foi na capital do Paraná que o time de Campinas (SP) conquistou a sua única vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro - no 2 a 0 diante do Atlético Paranaense. Desta vez, o duelo é contra o Coritiba, mas a expectativa é grande, já que precisa dos três pontos para tentar deixar a zona de rebaixamento.

"O Coritiba está na nossa frente e uma vitória lá muda o cenário, não vamos podemos deixar baixar nossa vontade, temos que transformar a frustração e a tristeza em trabalho. As coisas estão difíceis, mas já estavam difíceis há tempos, não ficou difícil agora. Não podemos deixar a intranquilidade atrapalhar a gente: só persistindo as coisas vão acontecer", disse o técnico Eduardo Baptista, em seu tom de apostar no trabalho e na superação.

A dificuldade comentada por Eduardo Baptista reflete na situação da Ponte Preta na tabela de classificação. O time campineiro é o 18.º colocado com 35 pontos, a três do Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento. O jogo contra o Coritiba será neste domingo, às 19 horas, no estádio Couto Pereira, pela 34.ª rodada.

Diante do Coritiba, o treinador não poderá contar com o volante Fernando Bob, expulso na derrota contra o Grêmio por 1 a 0, na última quarta-feira, em Campinas. Já o lateral-direito Nino Paraíba volta no lugar de Emerson após cumprir suspensão na última rodada.