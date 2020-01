Ponte Preta x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

Ponte Preta e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília) no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. É possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde vai passar Ponte Preta x Corinthians?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere. Uma outra opção é assistir online pelo site e aplicativo do Premiere Play. O Estado vai fazer tempo real da partida.

A Ponte Preta está no Grupo A do Campeonato Paulista e em duas rodadas tem uma vitória e uma derrota. A equipe estreou perdendo para o Santo André por 3 a 2, mas se recuperou no duelo seguinte e ganhou de 1 a 0 do Botafogo, fora de casa.

O Corinthians, por sua vez, está no Grupo D do Estadual, com uma vitória (na primeira rodada, 4 a 1 em cima do Botafogo) e um empate (1 a 1 diante do Mirassol, no campo do rival). O time espera manter a invencibilidade no Paulista, mesmo jogando fora de casa.