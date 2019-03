Ponte Preta x Guarani: onde assistir ao vivo na TV ao clássico

Ponte Preta e Guarani farão um clássico que deve parar a cidade de Campinas. Os rivais se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida tem ares de decisão para o lado bugrino apenas.

Ponte x Guarani terá transmissão dos canais SporTV e Premiere. A Ponte é a terceira colocada do Grupo A com 16 pontos e não tem mais chances de classificação - Santos e Red Bull avançam na chave. Já o Guarani ainda luta pela sobrevivência no Grupo B e precisa vencer para ainda chegar com chances de classificação para as quartas.

Se empatar, o Guarani está fora da briga e Palmeiras e Novorizontino avançam. O Bugre não vence há dois jogos e depois de encarar a Ponte vai decidir sua vida contra outro time de Campinas, o Red Bull, na quarta-feira que vem.

Já a Ponte Preta está empolgada com a sequência invicta de cinco jogos sob o comando do técnico Jorginho. O problema, porém, é que de nada adiantou a arrancada da equipe, já que Red Bull e Santos fizeram grandes campanhas em seu grupo. Depois do clássico, a Macaca se despede da fase de grupos contra o Palmeiras e depois vai disputar o Troféu do Interior.