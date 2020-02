Ponte Preta x Palmeiras: onde assistir ao jogo do Paulista

Ponte Preta x Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão pela TV fechada e também na internet.

Onde assistir Ponte x Palmeiras?

É possível assistir ao vivo Ponte x Palmeiras pelos canais Premiere e SporTV, que vão passar também em seus sites e aplicativos na internet. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

As duas equipes perderam na rodada passada por 2 a 1. O Palmeiras foi derrotado pelo Red Bull Bragantino e a Ponte foi superada pela Inter de Limeira. O Palmeiras inicia a rodada na terceira colocação do Grupo B, com sete pontos. A Ponte está na segunda posição do Grupo A, com seis pontos.