Ponte Preta x Sport: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

Ponte Preta e Sport vão se enfrentar às 19 horas deste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão na briga por uma vaga no G-4.

Ponte Preta x Sport terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e Premiere, que também irão passar online o confronto em seus sites e aplicativos.

O time campineiro tenta voltar à briga pelas primeiras posições, enquanto a equipe pernambucana quer sustentar sua posição entre os quatro melhores da tabela.

Vindo de derrota para o CRB, a Ponte ocupa o sétimo lugar da classificação, com 26 pontos, três abaixo do Sport, que figura na quarta colocação. O time pernambucano vem de triunfo sobre o Vila Nova por 2 a 0, fora de casa.

Para o duelo deste sábado, a equipe de Campinas fez promoção nos ingressos. E os torcedores poderão ir ao jogo pagando até R$ 10.