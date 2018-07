Ponte-pretanos 'registram' B.O. contra o árbitro do jogo contra o Fluminense

SÃO PAULO - Revoltados com a atuação do árbitro Nielson Nogueira Dias na derrota para o Fluminense, por 2 a 1, neste domingo, em São Januário, torcedores bem-humorados da Ponte Preta fizeram um Boletim de Ocorrência falso como forma de protesto.

O site do time paulista também mostrou sua indignação com o que aconteceu no Rio com uma questão: "até quando?". Além disso, o clube prometeu entrar com um protesto formal na CBF, pela sexta vez neste Brasileirão.

A promessa foi cumprida. No final da tarde, a CBF confirmou que tanto Nielson Nogueira Dias, quanto Flávio Guerra, que trabalhou no triunfo do Atlético-MG sobre o Sport, vão passar por "reciclagem".

No jogo de São Januário, Dias errou duas vezes em favor do Fluminense. O primeiro gol tricolor nasceu de um pênalti inexistente, uma vez que o toque de mão de Luan não foi proposital. Depois, o gol da virada partiu de uma falta marcada de forma invertida.