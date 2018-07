Ponte protesta contra árbitro e lamenta pontos perdidos A Ponte Preta conquistava uma vitória heroica sobre o Fluminense, em pleno São Januário, até que o árbitro Nielson Nogueira Dias decidiu entrar em ação. Marcou um pênalti bastante contestado, convertido por Fred, e depois inverteu uma falta, que resultou no gol de virada dos cariocas. Nesta segunda-feira, o presidente da Ponte, Márcio Della Volpe, lamentou a má atuação do trio de arbitragem do último domingo e nem se mostrou contente com o afastamento temporário de Nogueira Dias.