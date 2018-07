Ponte quer aproveitar chances para bater o Corinthians

Até agora, a Ponte Preta disputou quatro jogos e empatou com Atlético Goianiense(1 x 1), Flamengo (2 x 2) e Figueirense (0 x 0), perdendo apenas para o Atlético Mineiro (1 x 0), em casa, na estreia. Com três pontos, o time campineiro se encontra próximo à zona de rebaixamento.

Neste confronto, o técnico Gilson Kleina completa a marca de 95 jogos no comando da Ponte Preta, mas os motivos, pelo menos os deste domingo, não são de comemoração, já que se não vencer irá quebrar um recorde negativo desde que chegou ao clube no começo do ano passado: seis jogos sem vitórias.

Diante do Corinthians, o treinador deverá realizar apenas uma mudança em relação ao time que empatou com o Figueirense. Após cumprir suspensão automática, o atacante Roger retorna no lugar de Tony, que não agradou e fica no banco de reservas. Durante a semana, Gilson Kleina testou uma formação com três zagueiros, colocando Gustavo no lugar de André Luís, mas não ficou satisfeito.

"Conversamos com o elenco essa semana, começamos a reforçar o time de trás para frente. A linha defensiva está muito forte, o meio-campo com desenvoltura. Estamos criando jogadas, mas não estamos tendo eficiência para fazer o gol. Muitas coisas boas estão acontecendo", destacou Gilson Kleina, que preferiu não comentar sobre o fato do Corinthians poupar todos seus titulares.