Ponte rejeita ideia de perder para jogar Sul-Americana

Assim, os times que jogam a Libertadores não participam das primeiras fases da Copa do Brasil, entrando somente nas oitavas de final. Já as equipes classificadas entre as 16 melhores da competição nacional não podem jogar a Copa Sul-Americana, no segundo semestre.

A proposta confundiu muitos clubes, que comemoraram, ainda durante o Brasileirão, a conquista de uma vaga na Sul-Americana. Mas a participação no torneio vai depender da eliminação antes das oitavas de final da Copa do Brasil.

Botafogo, Santos, Cruzeiro, Inter, Flamengo, Náutico, Coritiba e Ponte Preta têm a certeza de que, perdendo na Copa do Brasil, podem jogar a Sul-Americana. O último time a assegurar essa possibilidade foi a Ponte, alçada por conta do título do São Paulo na Sul-Americana.

E desde já o time da Campinas começa a discutir se vale a pena perder de propósito na Copa do Brasil para jogar um torneio internacional oficial pela primeira vez. "O fato é que não podemos escolher, temos a obrigação de jogar bem em qualquer competição. Seria absurdo chegar em um jogo importante e perder para disputar outro torneio, até porque você pode chegar e perder o outro também logo na sequência", garante o presidente ponte-pretano Márcio Della Volpe.

Apesar do discurso politicamente correto, os dirigentes da Ponte Preta já deixam claro que não ficariam tristes se o time perdesse na Copa do Brasil e fosse para a Sul-Americana. "Acho que a Sul Americana talvez possa ser um pouquinho mais fácil e para Ponte Preta seria um caminho especial pelo ineditismo. Em 112 anos de história nunca disputamos uma competição internacional e nos traz orgulho saber que isso pode ocorrer em 2013", lembra o executivo de futebol Ocimar Bolicenho.

Caso os oito clubes citados avancem às oitavas de final, têm prioridade pelas oito vagas na Sul-Americana, pela ordem: Bahia, Portuguesa, Goiás, Criciúma, Atlético-PR, Vitória, Sport, Atlético-GO, Figueirense e São Caetano.