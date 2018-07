Ponte renova com 2 jogadores, mas perde Leandro Silva

Desde o início da semana, a prioridade na Ponte tem sido a renovação de contrato com alguns jogadores que foram importantes na campanha do acesso na Série B do Brasileiro. Além dos dois volantes, o clube já havia acertado a permanência do zagueiro Wescley e do goleiro Reynaldo. Os próximos alvos são o lateral-esquerdo Uendel, o volante Josimar, o meia Caio e o atacante Lúcio Flávio.

A diretoria também tinha interesse na permanência com Leandro Silva, que foi capitão e titular absoluto durante toda a Série B. No entanto, o zagueiro não entrou em um acordo salarial com a Ponte e acertou sua transferência para o Avaí, que foi rebaixado no Brasileirão deste ano.

Na última terça-feira, a Ponte também confirmou a saída de 14 jogadores do elenco: o goleiro Júlio Cesar, os laterais Fabinho, Murilo, Patric e João Paulo, o zagueiro Wellington, os volantes Paulinho e Mancuso, o meia Renatinho e os atacantes Tiago Luís, Ricardinho, Ricardo Jesus, Gigena e Soares.

A Ponte Preta irá estrear no dia 22 de janeiro no Campeonato Paulista, quando enfrenta o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella.