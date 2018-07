Ponte renova com Caio e fica sem Lúcio Flávio

Caio chegou ao Estádio Moisés Lucarelli durante a Série B do Brasileiro e foi titular na reta final. Ele tem seus direitos federativos presos ao Atlético-MG, mas pediu para continuar na Ponte para ficar perto da família, que é da cidade de Nova Odessa, Região Metropolitana de Campinas.

Por outro lado, Lúcio Flávio retornará ao Guaratinguetá, que é dono de seus direitos federativos. O atacante, que marcou sete gols na Série B, tinha interesse em permanecer na Ponte, mas o técnico Roberto Fernandes quis contar com o jogador para o Paulistão.

Até agora, a Ponte confirmou a contratação de seus jogadores para 2012, são eles: o goleiro Lauro, o zagueiro Gian, o lateral Cicinho e o meia Enrico, além dos atacantes Leandrão e Rodrigo Pimpão. Quatro reforços são aguardados essa semana.

A estreia da Ponte no Paulistão acontece diante do São Caetano, no dia 22 de janeiro, fora de casa, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.